«Les régimes passent, mais la situation des universités ne change pas» (Thierno Alassane Sall)

Les régimes passent, mais la situation des universités ne change pas. Le Système reste immuable.

La police perpétue les mêmes pratiques : des agents en civil opèrent à découvert. Pour mieux designer des « infiltrés » en cas de bavures ?

À Bambey, les étudiants de l’université Alioune Diop en font l’amère expérience : cours suspendus, amicales dissoutes.

Tout cela révèle un mépris profond pour les étudiants et les conditions d’études. C’est aussi le symptôme d’une université sénégalaise en faillite et d’un gouvernement sans idées, qui navigue à vue depuis plus d’un an.

Thierno Alassane Sall