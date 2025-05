La Ligue des Masses invite Diomaye à «engager un véritable dialogue politique inclusif»

Le Secrétariat Politique de la Ligue des Masses (L.M) s’est réuni le 10/05/2025 sous la présidence de son Secrétaire général Cheikh Sidiya DIOP qui a informé Secrétariat Politique d’avoir procédé le 03/05/2025 à NEW YORK (États-Unis) à l’élection des membres de la Coordination des activités de la Ligue des Masses (LM) aux États-Unis d’Amérique et pour l’Amérique du Nord.

Le Secrétariat Politique de la Ligue des Masses (L.M) a examiné la question du dialogue politique qui est dans l’impasse par un manque de volonté des acteurs politique de notre pays, majorité comme opposition confondues, qui ne cessent de conditionner des préalables fallacieux et farfelus. La Ligue des Masses (L.M) consciente des enjeux de ce haut cadre d’échanges et de propositions, demande au Président Bassirou Diomaye FAYE en tant que premier magistrat du Sénégal d’engager un véritable dialogue politique inclusif en y associant toutes les organisations citoyennes, syndicales et politiques ainsi que les amis sincères du Sénégal.

Examinant l’inertie qui plombe la Coalition Diomaye Président prise en otage par la doyenne de la classe Politique africaine la dictatrice Aida MBODJ allias Elena Ceausescu, La Ligue des Masses (LM) et Cheikh Sidiya DIOP invitent tous les membres de ce rassemblement au refus et à se fédérer en une seule synergie afin de la dégager de son forcing de présidente autodéclarée à vie malgré son impopularité au sein de la coalition et qui constitue le seul problème systématique et patent par sa gestion clanique, exclusive et autoritaire.

Pour la Ligue des Masses (L.M),

Le Secrétaire général

Cheikh Sidiya DIOP