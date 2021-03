Abass Fall : « Macky Sall nous a rendu un grand service… »

Merci ! Merci à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Merci à ma famille. Merci à mes amis et collègues du monde de la formation professionnelle. Merci à mes frères et soeurs patriotes. Merci à la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme. Merci à Serigne Mountakha Mbacké et à tous les chefs religieux qui ont œuvré pour que la paix s’installe dans notre pays. Mes pensées pieuses à l’endroit de tous ceux qui ont perdu la vie en voulant défendre la démocratie. Leur mort ne sera pas vaine. Je ne me suis jamais senti en prison parce que mon esprit ne l’était pas. Macky Sall nous à rendu un grand service parcequ’il a décuplé notre détermination et notre engagement â lui faire face. Nous allons concentrer toute notre énergie pour lui barrer la route dans sa tentative de vouloir transformer notre pays en monarchie.

Le combat continue. Résistons !!!!

Abass FALL