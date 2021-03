Affaire Sonko : Abdoul Mbaye parle d’élimination d’adversaire politique

L’ancien premier Abdoul Mbaye s’est prononcé sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Selon le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le travail (ACT), il s’agit tout simplement d’une volonté d’éliminer un adversaire gênant.

« Au-delà de l’affaire privée, il y a cette démarche politique évidente d’élimination d’un opposant. L’affaire est devenue politique et par conséquent, publique». Le président de la République est dans une démarche visant la conservation du pouvoir par des moyens non conventionnels, non éthiques et par l’injustice », a déclaré le président du parti ACT, dans un entretien accordée à L’Observateur.