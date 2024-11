Abba Mbaye : « Nous n’avons plus rien à faire à côté de Khalifa et Barth »

Les résultats issus des élections législatives du 17 novembre ne surprennent pas Babacar Abba Mbaye. «La meilleure coalition qui a fait la meilleure campagne et qui a la meilleure dynamique, a gagné. Il n’y a rien d’étonnant. Tout a été fait pour gagner ces élections haut la main. Les gens qui étaient à l’Assemblée ont été investis. Dans des départements emblématiques, le plan politique Ousmane Sonko a préféré faire confiance à des jeunes qui étaient des suppléants, il y a deux ans. Sonko a fait gagner ses équipes à lui, c’est ça la générosité politique. Tout comme il a mis un de ses jeunes à la présidence, il a mis d’autres jeunes à l’Assemblée. C’est tout à fait le contraire à Taxawu Sénégal, où on sacrifie sa jeunesse par pure jalousie. Khalifa Sall ne pouvant plus être député, Barthélemy Dias condamné, des calculs politiques morbides nous ont conduits à cette situation », a soutenu le député de la 14e législature dans les colonnes du quotidien Les Échos.

Abba Mbaye qui tire ensuite sur la tête de liste de Samm Sa Kaddù : « Barthélemy Dias, tête de liste de la coalition, n’est préoccupé que par les investitures sur la liste nationale et le département de Dakar. Pour lui, tous les autres, c’était du menu fretin ; donc il l’a laissé à Khalifa Sall et aux mandataires. Une coalition d’envergure nationale et qui n’est présente que sur 14 départements, comment peuvent-ils penser faire un bon résultat ? Anta Babacar Ngom et peut-être Pape Djibril Fall iront à l’Assemblée nationale, mais ce n’est pas leur mérite, ce sont les militants de Taxawu et du Pur qui les ont élus. Pendant ce temps, des jeunes de Taxawu sont envoyés à la guillotine par pure mesquinerie politique. Le plus choquant pour nous de Taxawu, nous avons exactement la même situation qu’en 2017, quand on a forcé la présence de Khalifa Sall sur les listes alors qu’il était en prison. Quand il s’est fait radier, on s’est retrouvé avec zéro député. Aujourd’hui encore, ils savent qu’ils ne peuvent pas siéger, alors ils ont créé encore les conditions de zéro député pour Taxawu », regrette l’ex parlementaire qui estime que Samm Sa Kaddù était à la base une alliance contre-nature.

«Quand j’ai demandé à Barthélemy Dias pourquoi je devais être investi après leur Bloc générationnel, après Anta Babacar Ngom, Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall ; après tous les combats que j’ai menés pour Taxawu durant les 15 ans de compagnonnage, il m’a répondu que ces gens-là ont des organisations politiques. Une réponse mortelle pour moi. Tous les combats politiques menés pour l’organisation que nous partageons ne comptent clairement pas. Donc la seule évidence qui s’impose à moi, c’est que nous n’avons plus rien à faire à Taxawu Sénégal. Nous n’avons plus rien à faire à côté de Khalifa Sall et Barthélemy Dias », a ajouté Abba Mbaye.