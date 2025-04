Déjà condamné…un homme viole et bat à mort une femme dans son appart

Le corps à moitié dénudé de Monique Boudout avait été retrouvé le 26 mars dans le hall de son immeuble situé au 38 avenue Sergent-Maginot de Rennes.

La victime, âgée de 73 ans, avait le visage tuméfié et couvert de sang. Elle n’était vêtue que d’un soutien-gorge et d’un pull.

Les policiers avaient découvert sur place un emballage de préservatif vide et une boîte à bijoux appartenant à la victime dans le jardin par lequel le meurtrier avait pris la fuite.

Le même ADN a été découvert sous les ongles de la victime et sur une bouteille d’eau retrouvée dans le jardin.

Cet ADN est celui d’un marginal, déjà bien connu des services de police.

Cet homme de 40 ans a été localisé cinq jours plus tard. Il a été interpellé lundi et placé en garde à vue. Le quadragénaire a été mis en examen pour meurtre et viol et placé en détention provisoire.

Son casier judiciaire comporte déjà 24 condamnations : vols aggravés, violences aggravées, menaces, agression sexuelle, infractions routières et à la législation sur les stupéfiants.

Source : FD