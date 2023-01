Abdoul Aziz Thiaw : « Macky Sall face à la souveraineté et la volonté populaire »

La souveraineté est intimement liée à l’expression démocratique de la majorité, mais elle ne peut nullement être le fait de minorités qui lui oppose des méthodes populistes.

Le président Macky Sall, aujourd’hui majoritaire par la voie des urnes, représente un intérêt commun pour le bien commun d’une plus grande majorité exprimée par le peuple sénégalais.

Ce peuple ne saura accepter que sa volonté ne soit pas suivi, parce qu’il y a des intérêts particuliers qui font de la souveraineté du peuple une fiction politique. Si l’intérêt général n’était pas affirmé, c’est-à-dire s’il venait à ne pas s’exprimer publiquement à cause d’une violence terroriste de certains membres de l’opposition, le pays serait dirigé par une minorité.

Autrement dit, si la plus grande majorité du peuple, consciente des avancées sur tous les plans depuis plus de dix ans, réclame que son président puisse continuer le projet de reforme et d’émergence du Sénégal, alors aucune lois encore moins des intérêts particuliers ne pourraient l’empêcher.

Le citoyen conscient est solidairement responsable de la réalisation de la volonté populaire, il n’y a pas d’appartenance politique qui fasse de l’individu un citoyen coupé de la réalité sociale, il y’a le citoyen éclairé qui considère la continuité de l’œuvre du Président Macky Sall comme la meilleure voie de la sauvegarde d’une nation sénégalaise face à la menace terroriste pouvant mener à une guerre civile.

Avant de mettre en cause cette souveraineté du peuple, il faut comprendre que les institutions en général ne doivent pas être au service d’intérêts particuliers mais de tous les citoyens. De ce point de vue, l’institution qu’est le Président élu doit tout mettre en œuvre pour améliorer le sentiment du bien être général et, dès lors, accepter la volonté de la majorité du peuple acquis à sa cause pour continuer de mener le Sénégal dans les rampes du développement.

Abdoul Aziz Thiaw

CITOYEN SENEGALAIS