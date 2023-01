Ansoumana Dione : « il faut être avec le peuple, pour une victoire en 2024 »

En clair, il ne s’agira pas de s’enquérir des difficultés des populations, en faisant, par l’exemple, le tour du pays, comme l’avait fait le Président Macky SALL. Le prochain Président de la République du Sénégal sera un citoyen qui subit directement les problèmes de la communauté. Il emprunte les véhicules de transport en commun, pour ses déplacements, vit en location, au même titre que beaucoup de ses concitoyens. Oui, 2024 sera le temps du peuple qui fera le bon choix.

C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, j’invite mes concitoyens à soutenir ma candidature à l’élection présidentielle de 2024, après plus de deux décennies de luttes et de sacrifices au service des personnes victimes de troubles mentaux. Pour diriger un pays, il faut d’abord aimer et respecter les couches les plus vulnérables, sans exception. Aujourd’hui, certains annoncent leur candidature pour 2024, avec comme seul objectif d’accéder au pouvoir. Soyons prudents.

Pour accompagner ma candidature à cette élection présidentielle de 2024, qui nous appartient, nous le peuple sénégalais, il suffira juste d’appeler au 77 550 90 82, pour disposer du lien ouvert à « Kopar express » et apporter votre contribution financière. Ansoumana DIONE, Président de la République du Sénégal, il est certain que les citoyens auront enfin un dirigeant au service exclusif de la nation, pour un Sénégal de paix, de justice sociale, de prospérité, de démocratie, etc.

Rufisque, le 03 janvier 2023,