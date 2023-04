Abdoul Mbaye : « J’ai tourné le dos au président Macky Sall parce que… »

Le jury du Dimanche (JDD) a reçu Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre. Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) est revenu longuement sur les raisons pour lesquelles il a décidé de tourner le dos au président Macky Sall. « J’ai tourné le dos au président Macky Sall parce que la vision initiale a été trahie. C’est aussi simple que ça. Moi j’ai soutenu Macky Sall parce qu’il était porteur d’une vision et de principe. À partir du moment où il la quitte et il sort de ce principe, Abdoul Mbaye, peut-être qu’il ne l’avait jamais envisagé, est devenu opposant politique. Et jamais vous ne verrez rejoindre Macky Sall demeurant dans ses attitudes actuelles. C’est pourquoi quand il s’agit d’appeler pour le Covid, etc., j’ai dit non. Parce que je n’ai plus confiance », a-t-il déclaré sur Emedia.

Avant d’enchaîner : « je ne vois pas dans ses comportements au-delà des slogans crus qui sont lancés à tout va et à l’occasion des conseils des ministres, je ne vois aucun changement notable. Il y’a eu trahison des engagements premiers qui étaient ceux sur la base desquels Macky Sall a été élu. Et c’est sur la base de ces engagements que j’avais décidé de le soutenir et de l’accompagner quelques années comme Premier ministre, de rester à ses côtés dans le cadre d’un club de réflexion pendant quelques années encore ».

À la question de savoir à quel moment il a noté le « changement de comportement » du président Sall ? Il a rétorqué que : « avant de quitter le poste de Premier ministre je me rends compte peut-être qu’il y’a eu quelques petits problèmes. Et le premier qui m’étonne est celui portant sur l’instauration d’un visa pour l’entrée au Sénégal. Alors que nous sommes dans cette dynamique de relance de l’économie sénégalaise, une exigence de visa arrive sous le prétexte de décision souveraineté. Évidemment, ça aurait pu être compatible avec un maintien de l’objectif de relance du secteur du tourisme (…). Ils ont cassé cette dynamique, ils ont fait fermer des hôtels, de faire licencier des jeunes employés parce qu’on veut faire gagner de l’argent à son ami dans des conditions qui restent opaques. Parce que par la suite la part du visa qui devait revenir à l’Etat du Sénégal on décide de la laisser à la disposition de cet ami. J’ai refusé de signer ce marché et une semaine après je suis parti. Au moment où je quitte je suis quand un peu perplexe par rapport à certaines attitudes, par rapport à certaines décisions ».

Par ailleurs, il a révélé que parfois quand vous êtes dans le gouvernement il y’a des choses qui se passent à votre insu. « Vous n’êtes pas au courant de tout. Parce que malheureusement, quand on constate qu’il y’a des choses que vous ne pouvez pas accepter on les fait en dehors de vous. Et je vais citer le cas de Petro Tim où on est allé jusqu’à produire un faux rapport de présentation pour permettre la signature d’un décret. D’ailleurs, c’est Mamoudou Ibra Kane en 2016 dans une interview m’a dit à la fin de l’entretien que pensez-vous de Petro Tim ? Il m’a dit qu’il y’a un décret d’attribution de pétrole et il me laisse la copie du décret au moment où je m’en vais. Et je commence à enquêter tout seul. J’ai un dossier d’enquête qui dépasse les 150 pages. C’est là que je me rends compte que ce décret a été signé sur la base d’un faux rapport de présentation signé par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Mais qui peut donner des instructions au ministre Aly Ngouille Ndiaye pour mettre des contrevérités dans un rapport de présentation ? », se demande-t-il.