Abdoul Mbaye : « La banlieue n’est pour Macky qu’un réservoir d’électeurs »

Abdoul Mbaye ne lâche plus Macky Sall. Après sa dernière diatribe suite à ce qu’il qualifie de gestion nébuleuse des 750 milliards du Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI), l’ancien Premier ministre est revenu à la charge. Abdoul Mbaye n’est guère rassuré par les engagements du Président de la République à faire l’état des lieux du PDLI.

« Il ne faut pas s’y tromper. A chaque fois que Macky SALL exige des explications ou déclenche une enquête c’est qu’il cherche à enterrer une vérité. Évitons tromperie et piège politiciens. Le scandale n’est pas encore le gaspillage de 750 milliards du Plan décennal de lutte contre les inondations car ils n’ont jamais été dépensés et cela est patent et il le sait déjà. Le scandale est l’abandon par Macky SALL du PDLI pendant 7 ans à partir de 2014. Protéger les Sénégalais n’est pas sa priorité. Et la banlieue en particulier n’est pour lui qu’un réservoir d’électeurs confié à sa famille et ses proches », a écrit le patron de l’ACT sur sa page Facebook.