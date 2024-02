Abdoul Mbaye : « L’idéal serait de respecter la date du 25 février »

Le report de la présidentielle acté, l’heure est, désormais aux perspectives chez Abdoul Mbaye. L’ancien Premier ministre demande aux acteurs politiques et aux Sénégalais de digérer cet échec et de tout faire pour préserver la République. Ce qui évitera de créer des situations qui pourraient servir de prétexte pour un nouveau report de la présidentielle.

« Le régime BBY a échoué. Tâchons de préserver le Sénégal et son Peuple des conséquences de cet échec. L’idéal serait de respecter la date du 25 février. Mais si cette date ne pouvait être tenue, ou si nous refusons le risque d’aller vers des élections sabotées, le débat doit devenir le suivant: comment ramener le plus rapidement possible l’élection reportée sans la compromettre de nouveau par de la violence et du désordre qui seraient prétextes pour créer des situations d’exception avec ou sans ceux qui les auraient créées, et donc sans causer de nouveaux reports. La gestion de la grave crise qui s’est installée doit viser la sauvegarde à la fois de notre démocratie et de notre République. Le management de crise est de bord de précipice et exige toujours beaucoup de lucidité, y compris dans la recherche de compromis exigeants », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).