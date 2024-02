Report de la présidentielle : Les Apéristes de Côte d’Ivoire en phase avec Macky

Tidiane Samba Ly et ses camarades de l’Apr-Côte d’Ivoire saluent le report de la Pré­sidentielle décidé samedi dernier par le Président Macky Sall et entériné ce lundi par les députés de Wallu et de la majorité en séance plénière. Ces pro-Ma­cky demandent «à tous les Séné­galais, d’ici et d’ailleurs, d’accompagner le chef de l’Etat dans ses initiatives et orientations pour un Sénégal émergent».

«Il fallait éviter à tout prix une crise institutionnelle entre le pouvoir législatif et le Conseil constitutionnel», souli­gnent, dans un communiqué, Tidiane Samba Ly et ses camarades apéristes de la Côte d’Ivoire. «C’est une décision républicaine et courageuse pour préserver la paix et la stabilité territoriale du pays, contrairement à une certaine opposition va-t-en-guerre, pressée, obnubilée par le pouvoir dans sa logique «ôte-toi de là que je m’y mette». Et, une certaine société civile mange-mil et pyromane à tous les niveaux où ces acteurs publics oublient que les Sénégalais sont des républicains, un Peuple mûr et réfléchi qui ne confond pas vitesse et précipitation ; et que force doit rester à la loi», analyse Tidiane Samba Ly, par ailleurs président de l’Amicale centrale des Sénégalais de Côte d’Ivoire et coordinateur de l’Apr dans ce pays. Ainsi, Tidiane Samba Ly et compagnie «restent républicains», disent-ils, et «soutiennent sans réserve toutes les actions du Président Macky Sall ; un homme de paix, de dialogue, un visionnaire hors pair».

«Avec le Président Macky Sall, les mois à venir, le Sénégal fera encore un grand bond vers l’émergence, vers la prospérité. L’emploi des jeunes et l’insertion socio-économique des femmes seront accélérés davantage», indiquent-ils. Faisant une «mention spéciale aux députés de Benno et de Wallu» et les qualifiant de «républicains pétris de qualités», Tidiane Samba Ly et les membres de l’Apr-Côte d’Ivoire de souligner que ces derniers «l’ont démontré en votant la proposition de loi au soir du lundi 5 février 2024» qui, selon eux, est «un jour historique pour le Sénégal».