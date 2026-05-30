Décès de Serigne Cheikh Saliou : L réaction de Amadou Ba

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances émues à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, à la famille de Serigne Touba, à l’ensemble de la communauté mouride ainsi qu’à la communauté musulmane.

Homme de foi reconnu pour sa discrétion, son humilité, son sens du travail et son attachement aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Cheikh Saliou Mbacké a consacré sa vie au service de l’islam et des valeurs spirituelles léguées par le fondateur du mouridisme.

Son souvenir restera attaché à l’exemple d’un homme profondément engagé dans la transmission du savoir religieux, l’éducation spirituelle des fidèles et le culte du travail qui caractérise la tradition mouride.

Je prie Dieu dans Son infinie miséricorde, de lui accorder Son pardon et de l’accueillir dans Son Paradis éternel.

Amadou BA

Président de la Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji