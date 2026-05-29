Ibrahima Thiam exige un bilan et des audits après le départ de Sonko

La décision du Président Bassirou Diomaye Faye de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ouvre une nouvelle séquence politique et institutionnelle au Sénégal. Pour Ibrahima Thiam, président du parti ACT, ce départ ne doit pas être perçu comme un simple événement politique, mais comme un moment de clarification et de reddition des comptes.

Après deux années passées à la Primature, l’exigence d’un bilan s’impose. Selon Ibrahima Thiam, il est légitime que les Sénégalais demandent à Ousmane Sonko de présenter les résultats de son action gouvernementale, les réformes engagées, les engagements tenus, mais aussi les difficultés rencontrées. Cette démarche, insiste-t-il, ne relève pas d’un acharnement politique mais d’un principe démocratique élémentaire.

Le leader de l’ACT rappelle l’exemple d’Abdoul Mbaye, qui avait présenté un bilan à la fin de son passage à la Primature, traduisant une conception exigeante de la responsabilité publique. Il estime que cette culture du bilan devrait désormais s’imposer à tous les niveaux de l’État, notamment au regard des démissions récentes de responsables réputés proches de Sonko.

Ibrahima Thiam appelle à des audits immédiats et à des passations de service rigoureuses, afin de garantir la transparence et la protection des deniers publics.

« Le Sénégal ne peut continuer à fonctionner dans une culture où les prises de fonctions sont médiatisées et politisées, tandis que les départs se font dans la discrétion, sans bilan ni contrôle », souligne-t-il. Pour lui, la rupture revendiquée par le régime actuel ne prendra tout son sens que lorsqu’elle s’appliquera aux pratiques de gouvernance.

Ibrahima Thiam affirme que dans une République sérieuse, nul ne devrait exercer une responsabilité publique sans avoir, au moment de partir, le devoir d’en rendre compte devant la Nation.