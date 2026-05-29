Dr Seck à Wade : « très bon anniversaire à notre jeune grand‑père »

À l’occasion du centenaire d’Abdoulaye Wade, le Dr Mamadou Seck, membre du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), a publié un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Dans un ton à la fois affectueux et politique, il salue le “jeune grand‑père” du Sénégal, en insistant sur sa force et son dynamisme légendaires.

Dans son message, Dr Seck souhaite un « très bon anniversaire à notre jeune grand‑père », invitant Wade à conserver l’énergie qui a marqué toute sa carrière. Il souligne que le patriarche demeure une figure vivante et adorée, symbole de la démocratie sénégalaise.

Le texte met en avant les multiples facettes de l’ancien président : « Wade le visionnaire, Wade le démocrate, Wade le tolérant, Wade le défenseur de notre souveraineté totale et entière ». Pour Dr Seck, Wade incarne la défense des opprimés et la capacité à projeter le Sénégal dans la modernité, tout en restant fidèle à ses valeurs.

Dr Seck appelle à poursuivre l’œuvre de Wade, qu’il qualifie de « Père de notre démocratie ». Il insiste sur la nécessité de croire en ses enseignements et en ses legs, qui continuent d’inspirer les générations actuelles et futures. « Restez ce que vous êtes pour que nous puissions devenir ce que nous devons être », écrit-il.

Le message se conclut par une prière : « Puisse Dieu vous garder, encore et très longtemps parmi nous. Amine ». Un vœu qui traduit l’attachement profond du PDS et de ses militants à celui qui demeure une figure tutélaire de la vie politique sénégalaise.