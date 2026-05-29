Centenaire de Wade : Sonko rend hommage à son « grand‑père »

En ce 29 mai 2026, le Sénégal célèbre dans la ferveur et la reconnaissance le centenaire du président Abdoulaye Wade, figure emblématique de la démocratie sénégalaise. Dans une publication sur Facebook, Ousmane Sonko, président du parti PASTEF-Les Patriotes, a tenu à saluer celui qu’il appelle affectueusement « mon grand‑père », rendant hommage à un siècle de vie et de combat politique.

Ousmane Sonko souligne que la coïncidence avec la fête de la Tabaski n’a pas permis une commémoration nationale à la hauteur de l’événement. Mais, selon lui, « des millions de Sénégalais le célèbrent aujourd’hui dans le silence des cœurs, par des prières ardentes et des pensées affectueuses ». Un hommage intime, sincère et spirituel à celui qui a marqué l’histoire du pays.

Le leader du PASTEF rappelle le parcours exceptionnel d’Abdoulaye Wade, député en 1978 après des années de résistance politique, et artisan de la première alternance démocratique en mars 2000. Pour Sonko, Wade incarne la preuve que « la volonté populaire, même contrariée, finit toujours par trouver son chemin ». Une reconnaissance appuyée pour celui que beaucoup surnomment le « Pape du Sopi ».

Ousmane Sonko évoque également ses relations personnelles avec l’ancien président, marquées par des gestes de confiance et de sagesse : « À deux reprises, par le conseil avisé en 2017 et par le témoignage public en 2019, le Président Wade a posé sur ma route un geste que seuls les grands hommes savent poser : celui de la transmission ». Une transmission non pas du pouvoir, mais de la confiance entre générations.

Dans sa conclusion, Sonko s’associe à tous les Sénégalais pour prier pour Abdoulaye Wade, qu’il qualifie de « grand‑père », souhaitant qu’Allah « le place sous Sa protection éternelle ». Il appelle enfin à poursuivre l’œuvre de Wade : bâtir un Sénégal moderne, fidèle à ses valeurs cardinales.