Abdoulaye Wade, 100 ans de politique et de passion

Ce vendredi 29 mai 2026, le Sénégal et l’Afrique célèbrent un moment historique : Abdoulaye Wade, ancien président de la République, atteint l’âge symbolique de 100 ans. Celui que ses partisans surnomment affectueusement « Gorgui » incarne un siècle de luttes, de victoires et de controverses qui ont façonné l’histoire politique du pays.

De Versailles, où il réside, Wade continue de surprendre par sa vitalité. Selon les confidences recueillies par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) auprès de son chef de cabinet, Alioune Diop, ses journées restent denses et rythmées : « Jusqu’à aujourd’hui, Maître Abdoulaye Wade a des journées remplies qui commencent dès 9 heures-10 heures pour se terminer vers 23 heures, minuit ou 1 heure du matin », a-t-il déclaré à l’APS.

Le patriarche conserve une discipline physique impressionnante. Chaque matin, il plonge dans sa piscine pour une séance de natation, suivie de marche, avant de prendre son petit-déjeuner. Une routine qui témoigne de sa robustesse, confirmée par Alioune Diop lors de sa visite récente.

Mais Wade ne se limite pas à l’entretien de son corps. Ces cinq dernières années, il s’est consacré à la rédaction de ses mémoires, un véritable testament intellectuel. Dans ses propos rapportés par l’APS, il confiait : « J’ai réfléchi sur tout dans tous les domaines de la société. Tout est là. » Ses écrits portent sur l’avenir de l’Afrique et les tensions géopolitiques contemporaines, tout en offrant une vision stratégique pour les générations futures.

Né le 29 mai 1926, fils de négociant, Wade a étudié en France avant de revenir au Sénégal en 1960. En 1974, il fonde le Parti démocratique sénégalais (PDS), devenant l’opposant historique face au régime de parti unique. Harangueur de foules, il gagne le surnom de « président de la rue publique ».

Son triomphe survient en 2000, lorsqu’il accède à la présidence après un quart de siècle d’opposition. Durant ses douze années au pouvoir, il lance de grands chantiers – autoroutes, aéroport, Grand Théâtre – mais son mandat est aussi marqué par des scandales financiers et l’échec de la résolution du conflit en Casamance.

En 2012, malgré les contestations du mouvement « Y’en a marre » et les pressions internationales, il tente un troisième mandat. Battu par Macky Sall, il quitte le pouvoir, laissant derrière lui une image contrastée : celle d’un bâtisseur visionnaire mais aussi d’un dirigeant critiqué pour sa gestion monarchique.

Aujourd’hui, à 100 ans, Abdoulaye Wade entre définitivement dans la légende. Qu’on l’admire ou qu’on le critique, son parcours reste indissociable de l’histoire politique du Sénégal et de l’Afrique.