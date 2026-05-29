Elle tue ses 3 enfants et tente de se suicider après la découverte de son infidélité

Une femme est accusée d’avoir ôté la vie à ses trois enfants avant de tenter de mettre fin à ses jours. Le déclencheur : une violente dispute conjugale liée à la découverte d’une liaison extraconjugale.



Ce qui devait être une explication de couple a viré au carnage. Selon les autorités locales, tout a basculé lorsque le mari a confronté son épouse après avoir découvert qu’elle entretenait une relation secrète. Sous le poids de la colère et du désespoir, la mère de famille aurait commis l’indicible.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que la suspecte aurait d’abord empoisonné ses trois enfants en leur faisant ingérer du phényl (un produit de nettoyage industriel hautement toxique) avant de les étrangler.

Après avoir tué ses enfants, la femme a tenté de se donner la mort en consommant le même produit toxique. Alertés, les services de police de Valsad ont découvert la scène macabre ainsi que la mère, inanimée mais vivante.

Le commissaire adjoint de la police de Valsad (DSP), JK Patel, a déclaré lors d’un point presse : « Nous avons trouvé la femme dans un état d’inconscience et l’avons immédiatement admise à l’hôpital. L’enquête a confirmé qu’une altercation majeure avait éclaté entre le mari et la femme après que celui-ci a appris l’infidélité de son épouse. »

Si la mère est actuellement hors de danger et reçoit des soins à l’hôpital, son sort judiciaire est déjà scellé. La police a officiellement enregistré une plainte pour meurtre à son encontre. Une enquête approfondie est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de la strangulation et confirmer si d’autres facteurs ont pu jouer un rôle dans ce passage à l’acte dévastateur.

Source : Netafrique