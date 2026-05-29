Le siècle du « Sopi »…l’héritage tout en contrastes de Wade

Né le 29 mai 1926, l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade célèbre son centième anniversaire. Figure monumentale de l’histoire politique africaine, artisan de la première alternance démocratique du Sénégal en 2000 sous la bannière du changement (« Sopi »), l’éternel opposant devenu bâtisseur laisse derrière lui un bilan d’une densité exceptionnelle. Entre chantiers pharaoniques, audace panafricaine et dérives libérales, retour sur la trajectoire hors norme d’un homme qui aura façonné le visage du Sénégal contemporain.

Abdoulaye Wade entre dans le club très restreint des chefs d’État centenaires, un jalon biologique qui coïncide avec un siècle d’histoire sénégalaise. Avocat brillant, universitaire et économiste, il a d’abord incarné pendant vingt-six ans l’opposition infatigable face au régime du Parti socialiste. Surnommé « Ndiombor » (le lièvre futé) par Léopold Sédar Senghor pour sa ruse politique, Me Wade a fondé le Parti démocratique sénégalais (PDS) en 1974 dans un paysage de parti unique de fait, acceptant les fers du combat démocratique, les séjours en prison et les défaites électorales répétées avant de toucher au but.

L’an 2000 sonne l’heure de sa consécration et celle de la maturité démocratique du Sénégal. En battant Abdou Diouf au second tour de la présidentielle, Abdoulaye Wade réalise la première alternance politique du pays sans une seule goutte de sang, un événement salué comme un modèle pour tout le continent africain. Porté par une ferveur populaire immense, en particulier de la jeunesse qui scandait son slogan « Sopi » (le changement en wolof), il s’installe au palais de l’avenue Roume avec la promesse de libérer les énergies économiques et de rompre avec l’immobilisme socialiste.

Sur le plan intérieur, le bilan de Wade est indissociable d’une frénésie de grands travaux qui a profondément modernisé les infrastructures du pays. Convaincu que le développement exige des bases structurelles fortes, il initie la construction de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, le lancement du nouvel aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) et la transformation de la corniche ouest de Dakar. Bien que critiqués pour leur coût et parfois qualifiés de « projets pharaoniques », ces investissements massifs ont désenclavé la capitale et posé les jalons de l’émergence économique du Sénégal.

Parallèlement à la brique et au béton, le magistère de Wade a été marqué par des avancées sociales significatives et un investissement massif dans le capital humain. Le budget de l’éducation nationale a atteint des sommets historiques sous sa présidence, conduisant à la création de plusieurs universités régionales (à Thiès, Ziguinchor et Bambey) et à la multiplication des collèges de proximité. C’est également sous sa gouvernance qu’a été votée en 2010 la loi historique sur la parité absolue homme-femme dans les fonctions électives, propulsant le Sénégal parmi les pays africains les plus progressistes en la matière.

Au-delà des frontières sénégalaises, Abdoulaye Wade s’est imposé comme un chantre infatigable du panafricanisme du XXIe siècle, multipliant les initiatives diplomatiques audacieuses. Co-auteur du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), il a théorisé le concept d’une Afrique capable de s’autofinancer et de s’affranchir de la dépendance de l’aide occidentale. Son grand projet culturel et mémoriel, le Monument de la Renaissance africaine inauguré en 2010 à Dakar, demeure le symbole physique de cette ambition de restaurer la dignité du continent face au reste du monde.

Cependant, la gouvernance libérale de Me Wade a également généré de profondes fractures économiques et des tensions sociales récurrentes. Si le secteur privé a bénéficié d’une dérégulation agressive, la pauvreté structurelle et le chômage des jeunes sont restés des fléaux majeurs, provoquant les premières grandes vagues de migration clandestine vers l’Europe. De plus, la signature de contrats de gré à gré et la gestion opaque de certains grands chantiers ont alimenté les accusations de corruption et de mauvaise gouvernance de la part de la société civile.

La seconde moitié de son second mandat a été particulièrement assombrie par des dérives perçues comme monarchiques et népotistes, cristallisées autour de la figure de son fils, Karim Wade. Nommé à la tête d’un « super-ministère » gérant les plus grands budgets de l’État, ce dernier est apparu aux yeux de l’opinion publique comme le dauphin désigné dans le cadre d’une succession dynastique. Cette concentration des pouvoirs au sein du clan familial a profondément aliéné une grande partie de la base populaire qui avait porté le « Sopi » au pouvoir dix ans plus tôt.

Le paroxysme de la crise politique survient entre 2011 et 2012, lorsque le vieux président, alors âgé de 85 ans, valide sa candidature controversée à un troisième mandat présidentiel en s’appuyant sur une interprétation contestée de la Constitution. Cette décision provoque une levée de boucliers inédite et donne naissance au Mouvement du 23 juin (M23), une coalition de partis d’opposition et de mouvements citoyens. Les manifestations violentes qui secouent Dakar font craindre un basculement du pays, ternissant momentanément l’image de la démocratie sénégalaise à l’échelle internationale.

L’épilogue de son pouvoir démontre pourtant la résilience des institutions sénégalaises et le sens politique de Wade. Battu au second tour de l’élection présidentielle de mars 2012 par son ancien Premier ministre Macky Sall, Abdoulaye Wade surprend ses détracteurs en appelant le vainqueur dès le soir du scrutin pour le féliciter, évitant ainsi au pays une crise post-électorale majeure. Cent ans après sa naissance, alors que l’histoire lisse les aspérités des luttes passées, le Sénégal célèbre en lui le bâtisseur visionnaire et le gardien d’une tradition démocratique qui, malgré les tempêtes, n’a jamais fléchi. Xibaaru lui souhaite une très longue vie !

La rédaction de Xibaaru