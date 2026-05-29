Révélations d’Alioune Diop sur Wade : « Je n’ai jamais aimé fêter mon anniversaire »

Ce vendredi 29 mai 2026, l’ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, franchit le cap historique des 100 ans. Pourtant, le chantre du « Sopi » n’a rien d’un adepte des bougies et des célébrations personnelles. C’est ce qu’a révélé son chef de cabinet, Alioune Diop, dans une dépêche publiée par l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Lors d’une récente visite à la résidence de l’ancien chef d’État à Versailles, en France, Alioune Diop a tenté d’évoquer l’effervescence qui gagne le pays à l’approche de cet événement. La réaction du patriarche a été immédiate, comme le rapporte le collaborateur à l’APS : « Il n’y a pas longtemps, je suis allé rendre visite au président Abdoulaye Wade à Versailles. Et lorsque je lui ai appris qu’au Sénégal et en Afrique, tout le monde voulait fêter son centenaire, il ne m’a même pas laissé terminer. Il m’a dit : « Écoute Alioune, tu sais très bien que je n’aime pas trop les anniversaires. Je n’ai jamais aimé fêter mon anniversaire. » »

Selon son chef de cabinet, l’ancien président préfère de loin célébrer un projet, un programme d’envergure ou un ouvrage, des réalisations durables concrètes qui peuvent rester et servir le peuple.

Bien que réticent face aux célébrations personnelles, Me Abdoulaye Wade a tout de même fini par concéder que dans la trajectoire d’une vie, « 100 ans ça se fête ». Il a toutefois posé une condition majeure : que l’ensemble des hommages prévus à travers le monde par les universitaires, économistes et hommes politiques soit placé sous le haut parrainage de l’actuel chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Sur le plan pratique, la date officielle du centenaire, ce vendredi 29 mai, coïncidant de très près avec la célébration de la Tabaski au Sénégal — fixée au jeudi 28 mai —, le calendrier a été réaménagé. Les festivités officielles ont été décalées d’une semaine et se dérouleront les 4 et 5 juin prochains à Dakar.

Le programme de cet hommage national s’annonce d’ores et déjà dense et diversifié. La première journée, prévue le 4 juin, s’ouvrira par une cérémonie solennelle présidée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye au Grand-Théâtre national de Dakar. Fidèle à ses combats politiques et ayant toujours à cœur la condition des jeunes et des femmes, le président Wade a exigé qu’un volet populaire soit adossé à l’événement dans l’après-midi. Alioune Diop a précisé à l’APS que cette grande communion prendra la forme de concerts au cours desquels de nombreux artistes de renom pourront lui rendre hommage.

Le second jour des festivités, le 5 juin, sera entièrement dédié à la réflexion intellectuelle avec l’organisation d’un grand colloque scientifique. Ce rendez-vous de haut niveau passera au crible le parcours de l’ancien président, sa pensée politique et économique, son héritage institutionnel ainsi que sa dimension de père de famille. À 100 ans, celui qui a tant façonné le Sénégal contemporain s’apprête ainsi à recevoir un hommage à la mesure de son siècle de vie, orchestré par la nouvelle génération au sommet de l’État.

Source : APS