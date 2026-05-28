Tabaski sanglant à la Cité Fadia : Il poignarde à mort son frère

Le Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud a été alerté, ce jeudi 28 mai 2026 aux environs de 13 heures, d’une violente altercation survenue dans un appartement du deuxième étage d’un immeuble sis à la Cité Fadia. Selon les premiers constats, la scène a laissé de nombreuses traces de sang sur les murs et le sol, témoignant de l’extrême brutalité des faits.

La victime, grièvement blessée, avait été évacuée en urgence par ses proches vers l’hôpital Dalal Jamm avant l’arrivée des forces de l’ordre. Admise en réanimation, elle a finalement succombé à ses blessures. Pendant ce temps, l’assaillant, armé de plusieurs couteaux, s’était barricadé dans une chambre, refusant d’obtempérer et saccageant les biens mobiliers.

Face à son profil jugé hautement dangereux, l’appui de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) avait été sollicité. Toutefois, avant l’arrivée des renforts, le suspect a tenté de s’échapper en escaladant le balcon, mais a chuté et a été immédiatement interpellé par les éléments de Golf Sud. Cinq couteaux ont été saisis sur lui.

Les premières investigations, appuyées par le témoignage du frère aîné, révèlent que l’agresseur, manifestement sous l’emprise de stupéfiants, s’en est pris à son cadet à la suite d’une altercation d’une futilité déconcertante liée à la consommation d’abats crus dans le salon.

Profitant du sommeil de la victime, il lui a asséné plusieurs coups de couteau. Il est précisé que le mis en cause ne résidait pas dans l’appartement, loué par son frère, mais s’y était rendu la veille en état d’ivresse pour des célébrations familiales.

Le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a endeuillé la Cité Fadia.