Les 100 ans du Président Abdoulaye Wade : l’homme multidimensionnel qui m’a fait aimer la politique (Par Dr. Mohamed Diallo)

Le centenaire du Président Abdoulaye Wade constitue un moment historique pour le Sénégal et pour l’Afrique. Atteindre l’âge de cent ans est déjà un exploit exceptionnel ; le faire après avoir marqué de son empreinte la vie politique, économique et institutionnelle d’un pays relève de l’exception.

Pour beaucoup de Sénégalais, Abdoulaye Wade est bien plus qu’un ancien chef d’État : il est une figure emblématique de la démocratie, un intellectuel engagé, un opposant historique et un bâtisseur dont l’action continue d’alimenter les débats.

Pour ma part, il est l’homme multidimensionnel qui m’a fait aimer la politique.

Son parcours, sa ténacité, son éloquence et sa vision du développement ont éveillé chez de nombreux jeunes un intérêt particulier pour la chose publique.

À travers son histoire, j’ai découvert que la politique pouvait être un instrument de transformation sociale, un moyen de défendre des idées et de servir une nation.

Né le 29 mai 1926 à Kébémer, dans la région de Louga, Abdoulaye Wade suit un brillant parcours académique qui le conduit en France où il obtient plusieurs diplômes supérieurs en droit et en économie. Universitaire reconnu, il enseigne avant de se lancer pleinement dans la vie politique.

Très tôt, il se distingue par son intelligence, son esprit critique et sa capacité à analyser les grands enjeux de son époque. Cette solide formation intellectuelle lui permettra de devenir l’une des personnalités politiques les plus influentes du Sénégal contemporain.

L’histoire politique de Wade est avant tout celle d’un combat pour le pluralisme démocratique. À une époque où le paysage politique sénégalais était dominé par un parti unique, il ose proposer une alternative.

En 1974, il fonde le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), qui deviendra progressivement la principale force d’opposition du pays. Pendant plus de 20 ans, il sillonne le Sénégal, rencontre les populations et porte un discours de changement.

Malgré les défaites électorales, les arrestations et les obstacles politiques, il ne renonce jamais à son ambition de construire une alternance démocratique.

Cette persévérance trouve son aboutissement lors de l’élection présidentielle de l’an 2000.

À l’issue d’un scrutin historique, Abdoulaye Wade accède à la magistrature suprême et met fin à quarante années de pouvoir socialiste. Cette victoire est saluée à travers le continent africain comme un exemple de transition démocratique pacifique.

L’Alternance de 2000 demeure l’un des événements politiques les plus marquants de l’histoire du Sénégal. Elle démontre que le changement peut s’opérer par les urnes, dans le respect des institutions et de la volonté populaire.

Durant ses douze années à la tête du Sénégal, Wade engage de nombreux projets de modernisation.

Son mandat est marqué par la réalisation d’importantes infrastructures destinées à accompagner la croissance économique du pays. Des routes, des échangeurs, des universités et divers équipements publics voient le jour.

Parmi les réalisations les plus emblématiques figurent le Monument de la Renaissance africaine, symbole de la fierté africaine, ainsi que plusieurs grands chantiers qui ont contribué à transformer le visage de Dakar et d’autres régions du pays.

Au-delà des infrastructures, Abdoulaye Wade a toujours défendu une vision ambitieuse pour l’Afrique. Convaincu que le continent devait compter sur ses propres ressources et sur l’intégration régionale, il a porté plusieurs initiatives de développement et plaidé pour une meilleure place de l’Afrique dans les affaires mondiales. Son engagement panafricaniste, son intérêt pour les questions économiques et sa volonté de promouvoir le savoir témoignent de la richesse de sa personnalité.

L’une des qualités les plus remarquables de Wade demeure sa proximité avec les populations. Doté d’un charisme naturel et d’un sens aigu de la communication, il savait dialoguer avec toutes les couches de la société.

Son langage simple, souvent ponctué d’humour, lui permettait de toucher aussi bien les intellectuels que les citoyens ordinaires. Cette capacité à établir un lien direct avec le peuple a largement contribué à sa popularité.

Comme toute grande figure politique, Abdoulaye Wade a également suscité des controverses et des critiques. Certaines de ses décisions ont été contestées, et plusieurs débats ont marqué la fin de son mandat. Cependant, même ses adversaires reconnaissent son rôle majeur dans l’enracinement de la démocratie sénégalaise et dans la transformation du paysage politique national.

Son parcours illustre la complexité des grands hommes d’État, dont l’héritage se construit à travers les succès, les défis et les débats qu’ils inspirent.

Aujourd’hui, alors qu’il célèbre ses cent ans, le Président Abdoulaye Wade apparaît comme une figure historique dont l’influence dépasse largement les frontières du Sénégal. Son itinéraire exceptionnel rappelle l’importance de la persévérance, de l’engagement et de la foi en ses convictions. Il demeure un symbole de résilience politique et un acteur incontournable de l’histoire contemporaine du Sénégal.

Célébrer les 100 ans du Président Wade, c’est rendre hommage à un homme qui a consacré sa vie à la politique, à la démocratie et au développement de son pays. C’est aussi reconnaître l’héritage d’un leader qui a inspiré plusieurs générations de Sénégalais. Pour ceux qui, comme moi, ont appris à aimer la politique à travers son parcours, Abdoulaye Wade restera l’exemple d’un homme capable de transformer les obstacles en opportunités et les rêves en réalités.

À 100 ans, son nom demeure associé à l’une des plus grandes pages de l’histoire du Sénégal. Son parcours continue d’enseigner que la détermination, la vision et l’engagement peuvent changer le destin d’une nation.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Président de la Coalition Natangué Askan Wi