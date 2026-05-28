CAN U17 : Le Sénégal élimine le Maroc et file en finale

Le Sénégal a validé son ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2026 en venant à bout du Maroc aux tirs au but, ce jeudi, au stade Prince Moulay Hassan de Rabat. Après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire, les Lionceaux se sont imposés au bout du suspense (6-7).

Les protégés de Lamine Sané avaient idéalement entamé la rencontre. À la 23e minute, Mouhamed Wagne a ouvert le score en reprenant une frappe de Commissaire Faye repoussée par le portier marocain. Solides et disciplinés, les Sénégalais ont longtemps résisté aux assauts adverses.

Mais dans les ultimes instants, une main de Cheikh Dieng dans la surface a offert au Maroc un penalty. Ismaël El Aoud a vu sa première tentative repoussée par Assane Sarr, avant de reprendre victorieusement le ballon pour égaliser.

La décision s’est finalement jouée lors d’une séance de tirs au but irrespirable. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais les Lionceaux ont fait preuve d’un sang-froid remarquable pour décrocher une victoire héroïque.

Grâce à ce succès, le Sénégal poursuit son rêve continental et affrontera la Tanzanie en finale de cette CAN U17 2026.