Momar Dieng Diop alerte sur la gestion des institutions et appelle à la sérénité politique  

Dans une tribune publiée depuis l’Espagne, Momar Dieng Diop s’est exprimé sur les démissions en cascade enregistrées dans certaines sphères de l’État à la suite du limogeage d’Ousmane Sonko. Pour lui, ces départs successifs donnent l’image préoccupante d’un pouvoir traversé par des tensions internes, alors que le pays fait face à des défis sociaux et économiques majeurs.

Selon l’auteur, cette séquence politique intervient au plus mauvais moment : flambée du coût de la vie, chômage des jeunes, précarité sociale et attentes fortes autour des réformes annoncées. Les citoyens espéraient une gouvernance sobre et rigoureuse, davantage tournée vers les urgences nationales, plutôt que des démonstrations de rapports de force internes.

Momar Dieng Diop rappelle que l’alternance avait suscité un immense espoir, notamment chez les jeunes et les couches vulnérables, mais que l’impatience et la désillusion commencent à s’installer. Il met en garde contre la personnalisation excessive du pouvoir et les dérives qu’elle peut entraîner, citant l’exemple tragique de la Libye.

Tout en reconnaissant le leadership incontestable d’Ousmane Sonko, il souligne que la véritable grandeur d’un dirigeant réside dans la capacité à préserver l’intérêt supérieur de la Nation et les équilibres démocratiques. « Le Sénégal n’a jamais bâti sa stabilité sur le culte d’un homme, mais sur la solidité de ses institutions », écrit-il, appelant à mettre fin aux surenchères verbales et aux postures de confrontation permanente.

Pour Momar Dieng Diop, la légitimité démocratique ne se mesure pas aux slogans ou à l’exaltation militante, mais à la capacité de gouverner avec responsabilité et efficacité. Les Sénégalais attendent des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes : emploi, coût de la vie, éducation, santé, justice sociale et confiance dans les institutions.

Il conclut en appelant à la sérénité dans le discours public et à une action gouvernementale résolument orientée vers l’intérêt général. « Sauvons notre Sénégal en faisant prévaloir l’intérêt général au-dessus des intérêts partisans et des querelles de personnes », insiste-t-il, exhortant les dirigeants à préserver la stabilité nationale et la cohésion sociale.