Centenaire de Wade : Bassirou Diomaye Faye salue un destin lié à la Nation

Le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu un hommage solennel à Abdoulaye Wade, qui célèbre ce 29 mai son 100e anniversaire. Dans un message empreint de respect et de reconnaissance, il a rappelé la place singulière de l’ancien chef de l’État dans l’histoire du Sénégal.

« La République du Sénégal n’a pas encore soixante-dix ans – et découvre qu’elle est plus jeune que l’homme dont la vie se confond avec la sienne. Il l’a vue naître, et il a aidé à la faire grandir », a écrit Bassirou Diomaye Faye, soulignant l’étroite relation entre le parcours de Wade et celui de la Nation.

Au nom de tout le peuple sénégalais, le Président Faye a formulé des vœux de paix, de sérénité et de lumière pour Abdoulaye Wade, priant pour que Dieu lui accorde encore de longues années.