Centenaire : Macky Sall rend hommage à Wade

Ce vendredi 29 mai 2026, Macky Sall a adressé un vibrant hommage à son prédécesseur, Abdoulaye Wade, à l’occasion de son 100e anniversaire. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Macky Sall a salué « le parcours exceptionnel » de celui qui a marqué l’histoire politique du Sénégal et du continent africain.

Le chef de l’État a mis en avant l’engagement, la vision et l’attachement indéfectible d’Abdoulaye Wade à la démocratie, soulignant que son héritage restera une référence durable pour les générations futures.

« Je lui adresse tous mes vœux de paix, santé et bonheur. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président », a écrit Macky Sall, exprimant respect et reconnaissance envers celui qui fut une figure centrale de la vie politique sénégalaise pendant plusieurs décennies.