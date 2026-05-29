Burkina Faso : La grande mosquée sunnite fermée par les autorités

Le Gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a pris une décision lourde de conséquences ce jeudi 28 mai 2026 : la grande mosquée du Mouvement sunnite de Ouagadougou, implantée au cœur de la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA), est désormais fermée « jusqu’à nouvel ordre ».

Cette mesure, justifiée par des impératifs de sécurité nationale, vise à prévenir tout risque de perturbation de l’ordre public. L’arrêté précise que la fermeture concerne les parcelles 02 et 03 du lot 11, section 019 (AW), où se trouvent les installations du mouvement religieux.

Pour garantir l’application stricte de cette décision, le Gouverneur a mobilisé les forces de sécurité. Le Commandant de la 3ème Légion de Gendarmerie et le Directeur régional de la Police nationale du Kadiogo ont été instruits de veiller à l’exécution de l’arrêté.

Au-delà de la rigueur administrative, cette fermeture traduit la volonté des autorités burkinabè de maintenir la stabilité dans une zone stratégique de la capitale. Elle marque un tournant dans la gestion des espaces religieux et publics, dans un contexte où l’État entend affirmer son autorité face aux risques de tensions.