Nécrologie : Serigne Cheikh Saliou Mbacké tire sa révérence

La communauté mouride est en deuil avec la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, rappelé à Dieu ce vendredi. Le khalife de Saliou Mbacké Mbacké laisse derrière lui l’image d’un guide spirituel qui a consacré son existence à l’adoration divine, au service de Khadim Rassoul et aux travaux de Khelcom.

Touba perd ainsi une figure respectée, dont la vie fut marquée par la piété et le dévouement. La rédaction de Xibaaru adresse ses sincères condoléances à l’ensemble de la communauté mouride et prie pour le repos de son âme.