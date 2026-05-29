Le président Diomaye s’incline devant la mémoire de Serigne Cheikh Saliou Mbacké

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde émotion après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils du cinquième Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké.

Dans son message, le chef de l’État a présenté ses condoléances les plus attristées au Khalife général des Mourides, à l’ensemble de la communauté mouride et à toute la Oummah islamique. Il a tenu à saluer la mémoire d’un érudit, homme de foi et de droiture, resté fidèle aux enseignements du fondateur du mouridisme.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé l’importance de l’œuvre de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, qui s’est distingué par sa piété et son attachement aux valeurs spirituelles de la confrérie. Son départ constitue une perte immense pour Touba et pour le Sénégal.

Le président a conclu son témoignage par une prière : « Je prie le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son infinie miséricorde et de lui accorder Sa grâce éternelle ».