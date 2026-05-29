Ousmane Sonko rend hommage à Serigne Cheikh Saliou Mbacké

Suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, figure spirituelle de la communauté mouride, le président du parti PASTEF-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a exprimé une profonde émotion dans un témoignage empreint de respect et de gratitude.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale décrit le défunt comme « un père, un ami, un confident et un guide » qui l’a accompagné dans ses moments les plus difficiles. Il souligne la compassion, les conseils et les prières dont il a bénéficié, portées également par les milliers de disciples des différents Daara.

Dans son hommage, Sonko rappelle l’engagement de Serigne Cheikh Saliou dans le travail et la spiritualité, le qualifiant de « preux du travail et de la spiritualité, maître de Khélcom ». Une reconnaissance de son rôle central dans la valorisation du labeur et de la foi au service de la communauté.

Le leader du PASTEF conclut son message par une invocation : « Allah, ô Allah, enveloppe‑le de Ta miséricorde infinie et ouvre‑lui les voies de Ton paradis éternel ».