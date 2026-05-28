Tabaski 2026 : Mbackiyou Faye appelle à l’unité nationale

Fraîchement élu président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko s’est rendu ce jeudi à la mosquée Massalikoul Jinaan pour la prière. Sa présence a été saluée par Mbackiyou Faye, représentant du khalife général des mourides à Dakar, qui a exprimé son honneur de l’accueillir. Il a rappelé que ce n’était pas la première fois que l’ancien Premier ministre venait prier dans ce lieu, tout en magnifiant l’initiative du chef de l’État d’y envoyer des ministres.

Interpellé sur les relations entre Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, Mbackiyou Faye a tenu à apaiser les inquiétudes : « Je pense qu’ils ne sont pas en conflit. Ils ont été élus sur la base de l’unité, et cette unité doit être sincère. S’ils se divisent, ce sera préjudiciable non seulement pour le peuple, mais surtout pour eux-mêmes. »

Le guide religieux a ensuite exhorté les responsables politiques à se ressaisir, soulignant l’urgence pour un pays comme le Sénégal de se concentrer sur son développement. « Nous n’avons pas d’industries, nous dépendons des grandes puissances. Il est donc vital de penser à l’avenir de ce pays et à sa jeunesse », a-t-il insisté.

Rappelant que les jeunes représentent près de 75 % de la population, Mbackiyou Faye a mis en avant leurs besoins en emploi, éducation, santé et bien-être. Il a lancé un appel à tous les acteurs, politiques comme non politiques, pour œuvrer ensemble à la paix et à la concorde, afin que le Sénégal puisse avancer dans la stabilité et l’unité.