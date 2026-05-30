Poème écrit en acrostiche, en hommage à SERIGNE CHEIKH SALIOU MBACKÉ.

Serviteur exemplaire de Dieu, du Prophète Mouhamad (SAWS), de Cheikh Ahmadou Bamba et de Serigne Saliou,

En chaque cœur demeure la trace lumineuse de ton humilité,

Rare est l’homme qui aura tant donné sans rien attendre,

Inlassable bâtisseur de mosquées et de salles de prières,

Grand artisan du bien, tu as façonné des générations d’hommes vertueux,

Nombreux sont ceux qui pleurent aujourd’hui ton rappel à Dieu,

En héritant de Khelcom, tu as poursuivi une œuvre colossale,

Cultivant la terre comme les âmes, tu as semé l’espérance,

Homme de foi et d’action, tu as fait fleurir le bien partout où tu passais,

Entre Touba, Porokhane, Mbacké, Mbour et tant d’autres lieux, tes mosquées témoignent encore,

Ici-bas, tu as élevé des lieux de culte comme des phares pour les croyants,

Khelcom porte encore l’empreinte de ton engagement et de ta générosité,

Héritier fidèle de ton Maître, tu as honoré son legs avec noblesse,

Sans compter tes efforts, tu as soutenu apprenants, enseignants et travailleurs,

Avec tes propres moyens, tu as servi une cause plus grande que nous tous,

Les terres que tu prêtais gratuitement nourrissent encore la gratitude des familles,

Investissant dans une agriculture moderne, tu ouvrais des chemins vers la dignité,

Ombre bienfaisante pour les démunis, tu partageais sans bruit,

Un vide immense et difficile à combler demeure depuis ton départ,

Mais ton exemple continuera d’éclairer le Sénégal et la communauté mouride,

Bienfaiteur discret, tu préférais les actes aux paroles,

Aujourd’hui une nation reconnaissante élève pour toi des prières sincères,

Cheikh Ahmadou Bamba, que tu as servi avec amour, sera ton intercesseur,

Khelcom comme Touba feront que ton souvenir restera vivant dans les consciences,

Éternellement, que Serigne Saliou ton Maître et Cheikh Ahmadou Bamba son Maître, t’accueillent avec miséricorde et te placent dans le meilleur des Paradis, Firdawsi éternellement.

Qu’Allah (SWT) lui accorde Sa miséricorde infinie, accepte ses œuvres, et l’élève parmi les serviteurs vertueux. Amine.

(Insa FALL).