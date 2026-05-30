Section de recherches : Guy Marius Sagna convoqué

Le député Guy Marius Sagna a été convoqué par la section de recherches. Il vient d’en faire l’annonce dans un texte que nous vous proposons ci-dessous.

«Je viens de recevoir une convocation de la section de recherches de la gendarmerie pour « affaire [me] concernant ».

J’en profite pour dénoncer énergiquement la tentative de rapt faite au député Cheikh Bara Ndiaye il y à quelques jours devant l’assemblée nationale. Sous Macky Sall nous dénoncions les non convocations, les rapts dans la rue…ainsi que d’autres violences inutiles exercées sur les citoyens.

Nous nous sommes battus pour mettre un terme aussi à ce manque de respect des citoyens. Les citoyens doivent pouvoir recevoir des convocations à temps. La force publique ne doit pas être utilisée pour (tenter d’) humilier des citoyens. La force de l’État doit être utilisée pour relever les citoyens et non pour les abaisser.

Hé oui, la lutte continue. La justice sénégalaise semble plus prompte à s’occuper des patriotes que des assassins de nos martyrs, des tortionnaires de nos camarades, de reddition des comptes en général. Cette lutte sera gagnée par mon camp : le camp souverainiste africain du Sénégal.»