Les vendredis de parcours…la destinée politique de Sonko jouée en quatre actes

Par le décret n°2026-1128 signé dans la soirée du vendredi 22 mai 2026, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions de son Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi qu’à celles de l’ensemble du gouvernement. Cette décision couperet, intervenue après des mois de frictions larvées au sommet de l’État, solde la trajectoire d’un duo exécutif singulier et projette le pays dans une reconfiguration politique inédite en vue des échéances futures.

Le paysage politique sénégalais a connu un véritable séisme institutionnel le vendredi 22 mai 2026 peu avant 22 heures. C’est par la voix du ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, s’exprimant sur les ondes de la télévision nationale (RTS), que la nouvelle officielle est tombée. Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a mis un terme à la mission d’Ousmane Sonko à la tête de la primature, exigeant par la même occasion que le gouvernement sortant se cantonne exclusivement à la gestion des affaires courantes.

Cette rupture brutale intervient quelques heures seulement après un passage houleux d’Ousmane Sonko devant l’Assemblée nationale pour la séance des questions d’actualité. Face aux députés de la 15e législature, l’ex Premier ministre avait affiché une posture de fermeté doctrinale en défendant un projet de loi sur le patriotisme économique et des arbitrages financiers stricts face aux partenaires internationaux comme le FMI. Mais au-delà de l’économie, ses déclarations publiques affirmant qu’il n’était pas un chef de gouvernement « qui obéit aveuglément » ont scellé le divorce en rompant définitivement le principe de solidarité gouvernementale.

La lune de miel entre les deux figures de proue de l’ex-PASTEF aura duré un peu plus de deux ans après leur accession triomphale au pouvoir en avril 2024. Portés par le slogan unificateur « Diomaye Moy Sonko », les deux hommes incarnaient une direction bicéphale inédite qui a rapidement montré ses limites structurelles face aux réalités de la gouvernance. Dès la fin de l’année 2025, des divergences profondes étaient apparues au grand jour concernant la personnalisation de la conduite des affaires publiques et les orientations stratégiques de l’État.

Le conflit s’est accéléré au premier trimestre 2026 lorsque le président Diomaye Faye a procédé à la restructuration globale de sa plateforme politique « Diomaye Président », s’émancipant progressivement de la tutelle de son ancien mentor. Les désaccords sur la restructuration de la dette publique ainsi que sur la posture souverainiste intransigeante prônée par la primature face aux bailleurs de fonds internationaux ont fini par créer un fossé insurmontable, poussant le président à affirmer son autorité régalienne.

Pour les partisans d’Ousmane Sonko, la date de ce limogeage s’inscrit dans un calendrier symbolique fort que l’imagerie populaire s’est immédiatement appropriée. Les réseaux sociaux ont rapidement vu fleurir des visuels rappelant les grandes épreuves traversées par l’homme politique, toutes survenues un vendredi. Du 26 août 2016, date de sa radiation de la fonction publique en tant qu’inspecteur des impôts, au 22 mai 2026, jour de sa démission forcée, le récit d’une résilience politique face à l’adversité s’est remis en marche.

Entre ces deux jalons, la chronologie retient également le vendredi 28 juillet 2023, marqué par son arrestation et son emprisonnement sous le régime précédent, ainsi que le vendredi 5 janvier 2024, date de l’invalidation de sa candidature à l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. À chaque étape de ce parcours sinueux, les sympathisants du leader politique ont perçu ces obstacles non pas comme des impasses, mais comme des tremplins destinés à renforcer sa posture d’opposant ou de réformateur intransigeant.

L’éviction d’Ousmane Sonko de la gestion de l’État redessine intégralement l’échiquier politique national à moyen terme. Libéré des contraintes de l’action gouvernementale et de la gestion quotidienne des crises économiques, le président du parti PASTEF et nouveau président de l’Assemblée nationale se repositionne de facto comme un électron libre majeur de la scène politique. Les slogans de ralliement et les mots d’ordre d’ores et déjà diffusés par ses équipes de communication convergent explicitement vers la préparation active de l’élection présidentielle de 2029.

Alors que la rue dakaroise bruisse de réactions passionnées et que les forces vives de la nation appels à la stabilité institutionnelle, cette séparation historique entre Diomaye et Sonko démontre que le fonctionnement des institutions de la République l’a emporté sur les alliances politiques nées de la contestation.

La rédaction de Xibaaru