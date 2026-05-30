Antoine Félix Diome salue la mémoire de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou

L’ancien ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a réagi avec une vive émotion au décès de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou, figure éminente de la confrérie mouride.

Dans son message, Antoine Félix Diome a décrit le défunt comme un « guide religieux, boussole spirituelle et serviteur dévoué de la foi ». Il a rappelé que Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou incarnait des valeurs essentielles telles que le travail, l’humilité, la rigueur et l’engagement envers Dieu et la communauté.

Pour l’ancien ministre, l’œuvre du marabout constitue un patrimoine spirituel qui continuera d’inspirer les disciples mourides et l’ensemble des musulmans. Son parcours, marqué par une fidélité sans faille aux enseignements du mouridisme, restera une référence pour les générations futures.

Antoine Félix Diome a adressé ses condoléances au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à Serigne Bassirou Mbacké Saliou, ainsi qu’à leurs familles et à toute la communauté musulmane. Il a formulé des prières pour que le défunt soit accueilli au paradis et bénéficie de la miséricorde divine.