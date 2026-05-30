Condoléances : Le premier ministre Al Aminou Lô à Touba

Ahmadou Al Aminou LÔ, le tout nouveau premier ministre du Sénégal, s’est rendu ce samedi à Touba pour présenter ses condoléances, suite à la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.

Le Chef du Gouvernement a été ainsi reçu par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké à qui «il a transmis le message du Président de la République», renseigne la primature.

Puis, il s’est rendu auprès de la famille de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à qui il a présenté respectivement ses condoléances à l’actuel Khalife de Serigne Saliou, Serigne Bassirou Mbacké, entouré de ses frères et à Serigne Khadim Mbacké, fils aîné de Serigne Cheikh Saliou.

Il a aussi communié avec le porte-parole du khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre, avant d’effectuer la prière de Takussan à la Grande mosquée de Touba où il s’est aussi recueilli au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, renseigne la même source.