La dimension spirituelle d’un héritier de lumière (Par Dr. Mohamed Diallo) 

Le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké plonge la communauté mouride, le Sénégal et l’ensemble de ses disciples dans une profonde tristesse. Avec sa disparition, c’est une figure de la transmission spirituelle, de l’éducation religieuse et de la fidélité à l’héritage de Serigne Saliou Mbacké qui s’en est allée.

Fils du vénéré Serigne Saliou Mbacké, cinquième Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Saliou Mbacké a grandi dans un environnement où la foi, le savoir et le travail constituaient les fondements mêmes de l’existence. Héritier d’une lignée prestigieuse remontant à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, il a consacré sa vie à préserver et à transmettre les valeurs léguées par ses illustres prédécesseurs.

Dès son jeune âge, il fut formé dans la tradition coranique et initié aux enseignements spirituels qui ont façonné la grandeur de la voie mouride. Au contact de son père, connu pour sa piété exceptionnelle, son ascétisme et son attachement au travail, il apprit que la véritable noblesse réside dans le service de Dieu et des hommes. Cette éducation rigoureuse marquera profondément sa personnalité et orientera l’ensemble de son parcours.

Serigne Cheikh Saliou Mbacké s’est distingué par sa discrétion, son humilité et son attachement constant aux enseignements de ses ancêtres. À l’image des grands guides spirituels de la confrérie, il privilégiait l’action silencieuse aux discours spectaculaires. Son influence reposait davantage sur son comportement exemplaire que sur la recherche de visibilité.

Pour de nombreux fidèles, il incarnait la continuité de l’école spirituelle de son père. Cette école reposait sur des principes simples mais exigeants : la soumission à Dieu, le respect du Coran, l’amour du Prophète Mouhammad (PSL), le culte du travail et le service désintéressé de la communauté.

Ces valeurs, héritées de Cheikh Ahmadou Bamba, ont toujours constitué le socle de son engagement.

L’une des dimensions les plus marquantes de son existence demeure son attachement à l’éducation religieuse. Convaincu que la formation spirituelle constitue la clé du développement humain, il a accompagné de nombreux disciples dans leur apprentissage du Coran et dans leur quête de perfection morale. À travers ses conseils, ses prières et son encadrement, il a contribué à former des générations de croyants attachés aux principes de l’islam et du mouridisme.

Serigne Cheikh Saliou Mbacké était également reconnu pour son sens du rassemblement. Dans un monde marqué par les divisions et les tensions, il prônait l’unité, le dialogue et le respect mutuel. Son message rappelait constamment l’importance de la fraternité entre les musulmans et de la solidarité entre les membres de la communauté.

Sa vie fut aussi un témoignage vivant de la philosophie mouride selon laquelle le travail constitue une forme d’adoration lorsqu’il est accompli dans la sincérité et au service du bien commun. Fidèle à l’héritage de Serigne Saliou Mbacké, connu pour ses vastes projets agricoles et son engagement en faveur de l’autosuffisance alimentaire, il a toujours encouragé les valeurs d’effort, de discipline et de responsabilité.

Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer retiennent avant tout un homme de foi, accessible et profondément attaché aux valeurs humaines. Sa générosité, sa bienveillance et son écoute ont marqué de nombreuses familles qui trouvaient auprès de lui réconfort, conseils et bénédictions.

Son rappel à Dieu laisse un vide immense dans le cœur de ses proches, de ses disciples et de tous ceux qui appréciaient sa sagesse. Mais l’histoire des grands hommes spirituels ne s’arrête pas avec leur disparition physique.

Leur véritable héritage réside dans les valeurs qu’ils transmettent, les consciences qu’ils éveillent et les œuvres qu’ils laissent derrière eux.

Serigne Cheikh Saliou Mbacké appartient à cette catégorie d’hommes dont l’existence est entièrement consacrée à Dieu, à l’éducation et au service des autres.

Son parcours rappelle que la grandeur ne se mesure ni à la richesse ni à la célébrité, mais à la capacité de guider les hommes vers le bien, de soulager les souffrances et de renforcer la foi.

En ces moments de recueillement, la communauté mouride rend hommage à un digne héritier de l’école de Serigne Saliou Mbacké.

Son souvenir continuera d’éclairer les générations futures et son enseignement demeurera une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à une vie fondée sur la foi, l’humilité et le service.

Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, accueille Serigne Cheikh Saliou Mbacké dans Son Paradis éternel, illumine sa demeure et lui accorde les plus hauts degrés auprès des serviteurs vertueux. Qu’Il préserve son héritage spirituel et accorde patience et réconfort à sa famille, à ses disciples et à toute la communauté mouride.

Dr. Mohamed Diallo

Président de la Coalition Natangué Askan Wi