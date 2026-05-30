Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou : Ousmane Sonko à Touba

Suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, accompagné d’une forte délégation, a été, ce samedi matin, l’hôte de la Cité religieuse de Touba.

Dans la ville sainte de Touba-la-pieuse, l’ancien Premier ministre a présenté ses condoléances à la famille du défunt 1er Khalife de Serigne Saliou Mbacké qui, selon certaines sources, était son marabout et guide spirituel.

Une visite mise à profit par le leader de Pastef/Les Patriotes pour effectuer sa Ziaara auprès du khalife général des Mourides.

Avec Seneweb