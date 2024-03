Abdoul Mbaye : « Réjouissons-nous d’une possible issue à la grave crise traversée »

« Réjouissons-nous d’une possible issue à la grave crise traversée par le Sénégal quand bien même ses causes n’ont pas trouvé des solutions. Dans les visas précédant celui se référant aux 2 Décisions du Conseil constitutionnel, le Décret 2024-704 du 7 mars 2024, fixant la période de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024, oublie, sans doute à dessein, le rappel de l’article LO129 du Code électoral (loi organique fixant à 21 jours la durée de la campagne). Souvenons-nous demain de garde-fous à trouver afin qu’en aucune circonstance, le Conseil constitutionnel ne s’écarte de la loi ou ne la fasse violer. Afin qu’aussi il ne légifère en lieu et place des Représentants du Peuple et en violation de la Constitution », a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.