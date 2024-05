Gaza : Violents affrontements entre la résistance palestinienne et Israël

De violents affrontements ont éclaté vendredi entre les factions de la résistance palestinienne et les forces israéliennes pénétrant à l’est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, et dans le quartier d’Al-Zaytoun, dans la ville de Gaza.

Les bombardements aériens et d’artillerie israéliens se poursuivent sur diverses zones de la bande de Gaza, faisant de nombreux morts et blessés parmi les Palestiniens.

Des témoins oculaires ont rapporté au correspondant d’Anadolu que des échanges de coups de feu et de violentes explosions avaient été entendus continuellement depuis l’aube de ce vendredi, dans les zones à l’est de la ville de Rafah, entre les résistants palestiniens et les forces israéliennes.

Des témoins ont rapporté que des colonnes d’épaisses fumées noires s’élevaient de l’est de Rafah, théâtre d’une opération militaire terrestre israélienne depuis mardi matin.

Les affrontements se concentrent autour du quartier « Saad Sayel », dans la zone de Tabet Zare, à l’est de Rafah, selon des témoins.

Dans ce contexte, les Brigades al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, ont indiqué dans un communiqué avoir mené une « opération militaire complexe et simultanée près de la mosquée Al-Dawa, à l’est de Rafah ».

Les Brigades ont ajouté que leurs combattants « ont ciblé un bâtiment dans lequel un certain nombre de soldats israéliens étaient barricadés avec un obus (TBG), et en même temps ils ont ciblé un véhicule de transport de troupes qui se trouvait sous le bâtiment avec un obus (Al-Yassin 105). Ils ont également ciblé un groupe de soldats débarqués qui se trouvaient à côté du porte-avions avec un obus antipersonnel, laissant l’ensemble de la force tuée et blessée.

Al-Qassam a également annoncé, dans des déclarations distinctes, le ciblage d’un char israélien « Merkava » avec un obus « Al-Yassin 105 » dans la région d’Abou Halawa, à l’est de la ville de Rafah, et la destruction d’un véhicule de transport de troupes israélien, y mettant le feu, et visant deux chars avec un obus « Al-Yassin 105 » à proximité du quartier de Saad Sayel, à l’est de la ville.

Les Brigades Al-Qassam ont déclaré avoir « piégé une force israélienne dans une embuscade précise après avoir fait exploser un champ de mines préparé à l’avance à l’est de Rafah », selon un autre communiqué.

Les Brigades ont bombardé le site militaire israélien « Isnad Sufa » dans la bande de Gaza avec un système de missiles à courte portée « Rajum » de 114 mm, comme elles l’ont annoncé dans un communiqué.

D’autre part, les avions et les véhicules d’artillerie israéliens continuent de bombarder diverses zones de la ville de Rafah, faisant de nombreux morts et blessés parmi les Palestiniens, notamment des enfants et des femmes, selon des sources médicales.

Des témoins oculaires ont rapporté à Anadolu que l’artillerie israélienne avait ciblé les environs de la station de taxis à l’est du centre de Rafah avec un certain nombre d’obus, tandis que les forces israéliennes pénétrant à l’est de la ville faisaient sauter un certain nombre de maisons.

Des témoins ont également rapporté que des avions israéliens avaient bombardé une maison dans le quartier de « Khirbet Al-Adas », au nord de Rafah.

Des sources médicales de l’hôpital koweïtien ont indiqué qu’au cours des dernières 24 heures, 9 morts et 17 blessés ont été hospitalisés à la suite des raids israéliens en cours contre Rafah.

Dans la ville voisine de Khan Younès, des avions israéliens ont bombardé une maison de la famille « Qudeih », tuant 8 membres de la famille, dont des femmes et des enfants, selon des sources médicales de l’hôpital européen de la ville.

Dans la ville de Gaza, de violents affrontements ont éclaté depuis jeudi matin entre les factions de la résistance palestinienne et les forces d’invasion israéliennes, dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville, selon des témoins oculaires et des sources locales.

Les Brigades Al-Qassam ont affirmé dans un communiqué que leurs combattants « sont engagés dans de violents affrontements avec les forces ennemies pénétrant au sud du quartier d’Al-Zaytoun ».

La même source a indiqué que les combattants de la résistance palestinienne « ont détruit un char israélien Merkava 4 avec un obus Al-Yassin 105 au sud du quartier d’Al-Zaytoun ».

Jeudi, l’armée israélienne a annoncé le début d’une opération militaire dans le quartier Al-Zaytoun, la deuxième du genre depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le 7 octobre.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué consulté par Anadolu : « Les soldats de l’armée israélienne et le Service général de sécurité (Shin Bet) ont lancé une opération dirigée par la 99e division, dans la région d’Al-Zaytoun, dans le centre de la bande de Gaza, pour continuer le démantèlement des infrastructures hostiles et éliminer les militants dans la région ».

La deuxième opération militaire dans le quartier d’Al-Zaytoun intervient alors que les forces israéliennes poursuivent depuis lundi leurs attaques et leurs opérations militaires terrestres dans les zones à l’est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, entraînant le déplacement de plus de 100 000 Palestiniens vers le sud-ouest de l’enclave palestinienne.

La guerre israélienne contre Gaza, qui a débuté le 7 octobre 2023, a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées.

Israël poursuit la guerre malgré la publication d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à arrêter immédiatement les combats, et en dépit de sa comparution devant la Cour internationale de Justice pour des crimes de « génocide ».

Source : aa.com