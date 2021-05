Abdoulaye Daouda Diallo a donné le prix exact du nouvel avion

Le coût du nouvel avion est connu. Le ministre des Finances et du Budget se prononce sur l’achat d’un nouvel avion présidentiel.

Abdoulaye Daouda Diallo qui défendait le projet de loi n°07/2021 modifiant la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de retraite, modifiée ; et le projet de loi n°08/2021 modifiant les articles 10 et 13 de la loi n°2017-26 du 13 juillet 2017 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n°67-42 du 30 juin 1967 portant Code des pensions militaires d’invalidité, a donné le prix d’achat. Il a révélé que l’Airbus A 320-Neo a coûté 57.447.235.356 FCA (57 milliards 447 millions 235 mille 356 francs CFA).

« Cet avion a coûté la somme de 57.447.235.356 FCA (57 milliards 447 millions 235 mille 356 francs CFA) et l’acquisition a été budgétisée dans les Lois de finances initiales de 2019, 2020 et 2021. La somme a été décaissée en plusieurs échéances dont la dernière, d’une valeur de 4,4 milliards FCFA, sera réglée à la livraison, en juillet prochain », a fait savoir Abdoulaye Daouda Diallo, ce vendredi devant l’Assemblée.