Manifs…Me El Hadji Diouf revient sur la rencontre entre Sonko et Serigne Mountakha

La polémique sur l’audience accordée au principal opposant du régime de Macky Sall, Ousmane Sonko est toujours d’actualité. Me El Hadji Diouf qui faisait face à la presse ce vendredi a révélé que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a montré, lors de cette rencontre, qu’il savait que le leader de Pastef/les Patriotes est le commanditaire des émeutes de mars dernier.

« Ce Saint homme (Ndlr : Serigne Mountakh Bassirou Mbacké ) reçoit tout le monde. Mais il est tellement honnête et courageux que quand il a rencontré le criminel Sonko, il lui a tenu ce langage qu’il n’a tenu à aucun autre homme politique. Il ne l’a pas dit à d’autres comme Khalifa Sall et autres qui sont allés lui rendre visite », a déclaré l’avocat rapporte Senego.

Selon la robe noire, le Saint homme savait qui était véritablement l’auteur, » le commanditaire, l’homme de la deuxième vague » en lui signifiant que quiconque ôte la vie d’un être humain ira en enfer.

La réaction d’Ousmane Sonko face aux propos de Serigne Mountakha ne laisse pas indifférent Me Diouf : « Notre bon homme essayait de riposter en disant il y a eu l’affaire Khalifa Sall, Karim Wade, c’est pourquoi on a riposté et il y a eu des morts). Le marabout qui est un grand intellectuel qui, parait-il, a été bien formé politiquement, lui dit que tu me parles de politique. Politique et prison vont de paire. Le grand marabout voulait lui dire que toute chose a un prix », a-t-il rappelé insistant sur les propos du Khalife, selon qui, « la quête du pouvoir ne vaut pas mort d’homme », rappelle Me Diouf.