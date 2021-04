ADD est à l’image de son leader…Par Nasire Ndome

Il est rare de le voir dans la presse répondre à des attaques ou de montrer des attitudes indignes d’un homme de son rang. A sa qualité de haut fonctionnaire doublé d’une éducation de qualité, il est un travailleur, un homme pragmatique et très rigoureux dans les dossiers. Son calme olympien impose des interprétations de tous genres même dans les salons feutrés de Dakar. Les militants et la presse le surnomment ADD.

Abdoulaye Daouda Diallo, actuel ministre des finances et budget est un fidèle parmi les fidèles du président SALL. Il est très remarqué par son calme, son sang-froid, sa quiétude et son humilité. En outre, son verbe force le respect à tout point de vue. Ses explications concernant les dossiers dépendant de ses compétences sont claires et pédagogiques. Sa méthode d’aborder les évènements impressionnent. À l’assemblée nationale, lors des votes de budgets aux différents ministères, ses interventions sont très attendues par la presse et surtout par les économistes et analystes politiques, de même que les experts en finances publiques qui cherchent des réponses par rapport à leurs questions concernant l’encours de la dette, le service de la dette, le taux d’exécution du budget, la répartition du budget ainsi que le respect des normes de l’UEMOA par rapport aux critères de convergences etc. car il apporte des informations claires, des réponses structurées , soutenues et planifiées. Sa formation lui a permis d’avoir les prédispositions nécessaires pour faire face à toutes les questions d’ordre budgétaire. La formation révèle des aptitudes mais le terrain révèle la compétence comme disait patrice aimé AGOSSO

A ses côtés, il forme une équipe solide et très rigoureuse qui gère le budget et le finances publiques de l’Etat. Les records dans les mobilisations de ressources intérieures par ses services montrent un leadership éclairé et conscient.

Dans son domaine, en tant que inspecteur principal des impôts et domaines de classe exceptionnelle, le constat est le même. Tout le monde s’accordent à dire qu’il est à sa place. Son autorité inspire le respect. Il fonde son travail dans la célérité et compétence pas sur des discours politiciens vains et vides. Pour lui, le courage c’est ce qu’il faut pour se lever et parler, le courage est aussi ce qu’il faut pour s’asseoir et écouter comme disait Winston Churchill

Sur le plan politique, il soutient son ami, le président Macky Sall, d’une manière désintéressée dans son fief à Podor.

Sa capacité de manager les hommes sans tiraillements profonds a produits ses effets. La coordination de l’APR à Podor se sent à merveille grâce à lui. Malgré la pléthore des responsables au niveau de cette localité, son charisme et son leadership politique lui ont placé au-dessus de la mêlée dans la contrée. Au niveau national de l’APR aussi, il est très respecté et remarqué à cause de ses propositions de haut niveau et sa détermination sans faille

Depuis l’opposition, il a montré son engagement auprès de son leader contre vents et marées. Il a subi toutes les tentatives de pression, d’intimidation et de menaces du régime d’Abdoulaye Wade. Il n’a jamais cédé ou abandonné car il a toujours cru qu’à partir du moment où on abandonne on laisse quelqu’un gagner. . Il a toujours cru à la vision de son leader. Depuis 2012, il gagné toutes les élections au niveau de sa localité avec des scores bolcheviques. Avec lui, Podor est devenu le titre foncier du président Macky Sall

Il est ministre depuis le premier gouvernement du chef de l’État en 2012 grâce à sa compétence et la confiance placée par président Sall à sa personne. Il donne des résultats, il est modeste, pragmatique, effacé, discret et humble. Il n’est pas attirer par la lumière mais c’est la lumière qui vient en lui.

En outre, Partout où il a passé à travers les différents départements ministériels, il a montré l’intelligence, l’ingéniosité, la compétence, la rigueur, la technicité, le sens de l’écoute, la détermination, l’efficacité, l’efficience et la maîtrise des enjeux. Pour l’émergence et le développement économique et social, il a hissé le flambeau à la plus haute marche du podium à cote de son président et leader Macky Sall.

Nasire NDOME

RESPONSABLE COJER PIKINE