Annulation de la dette : Le Rassemblement Démocratique des Républicains en phase avec Macky

L’effacement de la dette des pays africains est devenu un enjeu crucial pour la survie même de nos États compte-tenu du contexte de crise que nous vivons. La proposition d’une annulation de la dette africaine du Président de la république Macky Sall, soutenue par la déclaration commune africaine, bénéficie aujourd’hui d’un large soutien international.

Une étude de l’OXFAM démontrait en 2020, « qu’un demi-milliard de personnes pourraient tomber dans la pauvreté. La crise renverrait l’Afrique trente ans en arrière. Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, le continent devrait connaître une croissance négative cette année, alerte la Banque mondiale ». Selon la Banque Mondiale, la dette africaine a doublé, atteignant aujourd’hui 365 milliards de dollars. En février dernier, l’agence d’information économique africaine ECOFIN soulignait déjà qu’entre 2008 et 2018, la dette publique moyenne des pays africains était passée de 38% à 56% du produit intérieur brut (PIB) du continent. Face à ce goulot d’étranglement, la seule porte de sortie est l’annulation de la dette.

En effet les effets de l’annulation de la dette peuvent être extrêmement positifs pour les pays d’Afrique subsaharienne, notamment le Sénégal. Elle permettra non seulement de dégager de nouveaux moyens financiers, mais également retrouver notre capacité d’investissement et d’éloigner le spectre de la faillite. Les fonds ainsi générés pourront être orientés vers des investissements productifs.

L’annulation de la dette donnera davantage de poids « aux besoins de formation, d’emploi et de soutien à l’entreprenariat des jeunes » examinés lors de la session plénière d’examen et d’adoption du projet d’avis sur le thème « Émigration et Emploi » du 08 avril 2021 présidé par son Excellence Monsieur Idrissa Seck, Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Nous appelons tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale, les organismes nationaux et internationaux ainsi que les pays amis à faire de l’annulation massive de la dette un combat pour le développement du Sénégal et de l’Afrique.

El hadj Malick Badji

Le Secrétaire général