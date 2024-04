Abdoulaye Fofana Seck témoigne sur Boun Dionne

Venu accompagner jusqu’à sa dernière demeure Mahammed Boun Abdallah Dionne, le journaliste Abdoulaye Fofana Seck a tenu à manifester son témoignage à l’endroit du défunt ancien premier ministre.

Il retient de lui un fervent talibé mouride dévoué qui gardait par dévers lui un des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul à savoir Sindidi. Et Abdoulaye Fofona Seck de reconnaître le travail immense et la loyauté dont Boun Abdallah Dionne a toujours fait montre. Loin du populisme et de l’arrogance, l’ancien premier ministre a toujours été un modèle dans sa discrétion et sa générosité.

Toutefois, il recommande aux dirigeants politiques de prendre exemple sur lui et d’opter pour une posture républicains et de commis de l’état du Sénégal avant de prier pour le repos de son âme.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn