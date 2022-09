Mort de l’Imam Alioune Badara Ndao ou le paroxysme du hénothéisme…(Par Abdoulaye Mamadou Guissé Président parti Fulla ak Fayda)

La manipulation a brusquement et d’une manière inattendue, surprenante, voire chaotique atteint son paroxysme dès que les pluies diluviennes dans leurs courses folles, inarrêtables et dévastatrices, ont balayé toutes équivoques sur la mort de l’imam Alioune Badara Ndao.

La surprise des fidèles n’aura point surpris les musulmans croyants et pratiquants, dans leur voisinage quotidienne d’avec Dieu, l’unique, l’immortel et dont le décret est inscrit dans l’irréversibilité de la mort elle même.

L’irréversibilité de la mort de l’imam Alioune Badara Ndao était très liée à la qualification populaire de sa religion monothéiste ( Allahou Wahidoune) pour ne pas paraître évidente.

Tout aurait être une surprise dans la vie de l’imam Alioune Badara Ndao sauf la mort.

Autrement serait inquiétant avec une remise en cause profonde caractérisée par un monothéisme

polymorphe -un seul Dieu présenté sous différents aspects en fonction de son interaction avec le monde.

En réalité, vouloir hisser la manipulation, et le mensonge à leur paroxysme par un rapport de causalité de la mort de l’imame Alioune Badara Ndao avec le régime de Macky Sall relève d’un polythéisme bien réel, même si les manipulateurs, et les menteurs fonctionnent selon les logiques d’un hénothéisme; chaque menteur ou manipulateur a une Divinité qui est Unique, la plus grande dans le cadre de son culte.

Toutefois, le refus par les adeptes de l’imam Alioune Badara Ndao de la prise en charge médicale proposée par la première Dame du Sénégal Marieme Faye Sall pour une évacuation en France ou ailleurs selon le souhait de sa famille, traduit une culpabilité de ses proches du délit de non assistance à une personne en danger. En réalité, le procureur devrait s’autosaisir dans la douleur.

Mieux, l’on pourrait requalifier l’existence et la possibilité de syncrétisme dans leur islam- un Dieu spécifique et unique pouvant apparaître à partir d’un mélange de plusieurs Divinités qui continuent à exister malgré cette interaction. Ceci révèle une tendance chez les ibadou de l’imam Alioune Badara Ndao à rejeter le monothéisme avec ce laxisme ayant accéléré la maladie de l’imam par les manipulateurs de sa non assistance .

Les proches et menteurs dans leur refus de sauver l’imam Alioune Badara Ndao se comprenant comme un primordial ne pouvant se manifester, et exister, qu’à travers les manipulations, et les mensonges portés au cœur de leurs Divinités.

L’imam Ndao part pour l’éternité et à jamais rejoindre la vérité UNIQUE et loin des « Dieux en pacotille » que lui même a toujours combattu.

Repose en paix adepte du monothéisme sevré du mensonge.

Imam Alioune Badara Ndao aujourd’hui loin de la manipulation, et des excès de dérives inscrites dans l’avenir immédiat et incertain.

Enterré après autopsie, l’imam Alioune Badara Ndao est bien parti par la grande porte, celle ouverte par Dieu et qui mène vers Dieu la vérité éternelle.

Le certificat de décès délivré par le médecin légiste devrait faire l’objet d’une publication officielle afin de démasquer le syndicat du crime, du mensonge, du viol, du Vol et de la manipulation .

Repose en paix

Imam Alioune Badara Ndao.

Abdoulaye Mamadou Guissé

Président du parti politique dénommé Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda