Le Pr Macky Sall tente de sauver Air Sénégal SA. Aux dernières nouvelles, le président sénégalais, après avoir remercié Ibrahima Kane, a décidé de miser sur Alioune Badara Fall, nouveau Dg, et sur le retour de Philippe Bohn, ex Dg de la compagnie. Le français et son équipe sont sans doute le dernier espoir de Macky Sall pour sauver ce qui peut l’être à Air Sénégal qui traverse une crise sans précédent. Notre compagnie risque une cessation de paiement, selon Jeune Afrique, et le déficit atteint près de 4 milliards de nos francs.

Seulement par le passé, le chef de l’Etat avait réceptionné des avions neufs, une manière de sauver la face et de maintenir en vie la compagnie. Rien qu’en 2019, notre pays avait réceptionné l’appareil A330 néo dénommé ‘’Sine Saloum’’, en 2021 le chef de l’Etat a aussi réceptionné un bijou de type A 220-300 baptisé ‘’Niokolo Koba’’.

Ce qui faisait que la compagnie sénégalaise disposait d’une flotte de neuf avions : 02 Airbus A330-900neo, 02 Airbus A321, 02 Airbus A319, 02 Airbus ATR 72-600 et un A220-300. Néanmoins, avec tous les moyens qu’elle a, la compagnie tarde à décoller. Ce qui justifie la question sur les moyens colossaux qui coutent pas mal au contribuable que l’Etat met à la disposition de cette société.