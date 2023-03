Abdourahmane Diouf : « Plus que jamais, l’opposition doit se réunir…pour résister »

Chers compatriotes,

Aujourd’hui plus que jamais, Macky Sall montre une réelle détermination à casser l’opposition sénégalaise. A toutes les combines politiciennes déjà expérimentées, il rajoute des exactions physiques et des actes d’intimidation inacceptables dans une démocratie. De Paris où je me trouve pour consolider la résistance de l’opposition face aux dérives du pouvoir en place, je vois l’image de mon pays piétinée par des agissements paniqués d’un pouvoir en fin de règne.

Plus que jamais, l’opposition doit se réunir en un bloc uni pour résister et faire face à Macky Sall. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés victimes de la violence d’Etat. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques détenus par la simple volonté du régime en place. Nous restons déterminés à lutter pour la sauvegarde de la démocratie sénégalaise.

En tout état de cause, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs.

Paris le 17 Mars 2023

Ass Abdourahmane Diouf

Président du Parti AWALÉ

Candidat à l’élection présidentielle du 25 Février 2024.