Abidjan : Un homme se pend à cause d’un singe

Trayé Jonas s’est pendu dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 décembre 2021, à Abobo (banlieue d’Abidjan-Côte d’ivoire), dans une maison inachevée. La présence d’un singe dans le couple est à l’origine du drame.

Trayé Jonas est mort, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 décembre 2021, par pendaison. Cet électricien âgé de 28 ans ne supporte pas la compagnie d’animaux sauvages dans son entourage. Et pourtant, sa fille veut que coûte que coûte adopter un singe, avec le soutien de sa femme.

La fille veut adopter un singe contre la volonté de son père

A en croire Soir Info qui livre cette information, sans grand moyen, Jonas vit chez sa tante avec sa concubine et leur fille. Cette dernière est très attachée à un singe qu’elle veut adopter contre la volonté de son père Jonas qui veut abattre l’animal sauvage. Et comme il fallait s’y attendre, la présence de ce primate dans la vie du couple va engendrer de nombreuses disputes.

La tante vide le couple

On en est là quand le mercredi 8 décembre 2021, une énième dispute éclate entre Jonas et sa femme au sujet du singe. Le boucan que fait le couple attire l’attention des voisins qui interviennent et évitent l’affrontement. Mais leur tutrice, à savoir la tante de Jonas, en a assez. Et d’ailleurs, c’est la dernière goûte d’eau qui fait déborder le vase de la bienfaitrice qui veut la tranquillité. Cette fois-ci, elle vide carrément son neveu et sa concubine y compris la fille et le singe.

« Bien avant de se pendre, il assomme le singe à l’origine de ses malheurs »

Pris de compassion, le voisin de la tante de Jonas décide d’héberger le couple. Jonas qui ne digère pas cette énième humiliation prend une décision radicale, mais attend patiemment la nuit pour passer à l’acte. Effectivement, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 décembre 2021, il s’habille sommairement et se munit d’une corde avec tous les accessoires de son projet funeste, notamment un tabouret. Il fonce dans une maison inachevée de deux pièces. Il attache solidement la corde à la charpente du salon. Bien avant de se pendre, il assomme le singe à l’origine de ses malheurs.

La suite, dramatique, est connue. Trayé Jonas noue la corde au cou et prend appui sur le tabouret, avant de se balancer dans le vide. Le lendemain matin, sa concubine ne se doutant de rien se rend au marché. Vers 10 heures, des riverains découvrent Jonas pendu. Près du corps, la carcasse du singe.

De retour du marché, la concubine de Jonas constate un attroupement. Des pleurs fusent de partout. La triste nouvelle lui parvient. Trayé Jonas s’est pendu, comme…Lire la suite ici