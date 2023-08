Accident de Louga : L’Etat décaisse 100 millions pour les victimes

Suite à l’accident mortel du juillet dernier qui avait fait 24 morts et 50 blessés dans la région de Louga, le ministre du développement communautaire de la solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobene Ka s’est rendu dans le département de Podor, plus précisément dans les arrondissements de Cas-Cas et Saldé, pour présenter les condoléances du président de la République, Macky Sall aux familles des victimes.

Samba Ndiobene Ka a également profité de cette occasion pour attirer l’attention des acteurs du secteur du transport par rapport à leur responsabilité et par rapport à ce qui a été édicté par la loi. Le ministre ne s’est pas déplacé sur les lieux avec les mains vides. Car, il a remis un soutien financier de 100. 000.000 F CFA aux familles des victimes.